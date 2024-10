O Grêmio realizou na tarde desta terça-feira (15) o primeiro trabalho com a presença do técnico Renato Portaluppi, visando ao Gre-Nal 443. Conforme acertado com a diretoria, o treinador havia ganho um dia a mais de folga do que os atletas e não esteve presente na reapresentação do elenco no dia anterior.