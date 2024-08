Apesar de ainda correr riscos de voltar à zona de rebaixamento do Brasileirão, o jogo contra o Fluminense, pela ida das oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (13), pode fazer com que o técnico Renato Portaluppi opte por preservar alguns titulares diante do Cuiabá no próximo sábado (10). Mas, no que depender do goleiro Marchesín, ele estará presente na Arena Pantanal.