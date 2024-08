O Grêmio de Renato Portaluppi caiu da Copa do Brasil sem que o treinador tenha colocado em campo, no jogo decisivo contra o Corinthians, três contratações feitas na última janela de transferências. Enquanto Arezzo sequer ficou no banco por conta do limite de estrangeiros, Monsalve e Aravena não tiveram chances de entrar no jogo que eliminou o Tricolor nas oitavas de final da competição.