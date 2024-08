Um dos clubes que faz parte do conglomerado da Red Bull no futebol está localizado nos Estados Unidos. O New York Red Bulls (NYRB) existe desde 2006 — de 1995 a 2005 era conhecido como MetroStars —, quando foi comprado pela empresa austríaca de energéticos. Grandes craques já vestiram a camisa da equipe, que vai passar a contar com dois ex-jogadores do Grêmio no elenco.