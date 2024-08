O mata-mata da Libertadores, que começa nesta terça-feira (13), conta com duelos de tradição e sete times brasileiros. Das 16 equipes que disputam as oitavas de final da maior competição da América do Sul neste ano, 11 já conquistaram o torneio — são 28 títulos ao todo. Apenas Botafogo, Bolívar, The Strongest, Junior Barranquila e Talleres lutam por uma conquista inédita.