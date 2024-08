Depois de vencer o Cuiabá, fora de casa, por 3 a 1, em uma grande estreia de Braithwaite, o Grêmio muda seu foco para a Libertadores. Empolgado após decolada no Brasileirão, mas ainda sofrendo pela eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o Tricolor encara, na terça-feira (13), no Couto Pereira, o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas da maior competição sul-americana.