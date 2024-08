O Grêmio venceu o Cuiabá por 3 a 1 neste sábado (10), na Arena Pantanal. E o personagem do jogo foi o estreante Martin Braithwaite. O dinamarquês participou dos três gols do Tricolor: marcou o segundo e o terceiro e chutou na trave no lance em que Gustavo Nunes fez no rebote. Por um detalhe, ainda foi o responsável pelo gol do Cuiabá: a bola desviou em sua perna e entrou na meta defendida por Caíque.