A atuação de Braithwaite em sua estreia pelo Grêmio, na vitória sobre o Cuiabá, parece ter empolgado toda a torcida gremista. Além disso, claro, o futebol do dinamarquês agradou Renato Portaluppi, comandante da equipe. Após a vitória fora de casa, neste sábado (10), o treinador do Tricolor exaltou o desempenho de seu novo atacante e considerou que essa será "mais uma dor de cabeça" na montagem do time.