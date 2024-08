A quarta-feira (14) será de folga para o grupo de jogadores do Grêmio que esteve em Curitiba. A delegação retornou a Porto Alegre logo após a vitória de virada sobre o Fluminense e se reapresenta no CT Luiz Carvalho apenas na manhã de quinta (15), quando o técnico Renato Portaluppi começará a montar a estratégia para o duelo com o Bahia, pelo Brasileirão.