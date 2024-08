Reinaldo brilha, Grêmio vira sobre o Fluminense e fica em vantagem nas oitavas da Libertadores

Foi com emoção, mas assim é a Libertadores. De virada, construída com dois gols de Reinaldo, o Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 1 e largou em vantagem na disputa das oitavas de final. Lima abriu o placar no Estádio Couto Pereira, mas o lateral-esquerdo gremista garantiu o resultado favorável. Mesmo depois da expulsão de Rodrigo Ely nos minutos finais. Na próxima terça-feira (20), no Maracanã, será disputado o jogo de volta . Basta um empate para que o Tricolor avance. Em caso de derrota do Grêmio por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.