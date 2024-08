Depois de vencer o Fluminense por 2 a 1 no Couto Pereira, em Curitiba, nesta terça (13), o Grêmio joga pelo empate do segundo jogo das oitavas da Libertadores. A igualdade do placar no Rio, independentemente dos números, garantirá vaga nas quartas ao time de Renato Portaluppi.