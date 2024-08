Grêmio leva uma vantagem importante para o Maracanã

Grêmio e Fluminense fizeram um primeiro tempo equilibrado no Couto Pereira, na noite desta terça-feira (13). No início, uma supremacia dos cariocas. Com a saída de Martinelli machucado, o Tricolor equilibrou. Chances para os dois lados. Na etapa final, o Flu saiu na frente com gol de Lima, após passe milimétrico de Paulo Henrique Ganso.



Só depois de ficar atrás no placar que Renato Portaluppi sacou Cristaldo e Pavon para as entradas de Monsalve e Gustavo Nunes. Aliás, o meia colombiano confirmou que deveria ter iniciado como titular depois dos últimos jogos.