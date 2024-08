O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) remarcou o julgamento de Inter e Grêmio que seria realizado nesta terça-feira (13). Os dois clubes foram denunciados por incidentes ocorridos no Gre-Nal, disputado no dia 22 de junho, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.