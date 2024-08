A terça-feira (13) será decisiva para o futuro do zagueiro Vitão. O atleta já foi liberado pelo Inter para viajar à Espanha com objetivo de acertar sua transferência para o Real Betis, mas um problema envolvendo o fair play financeiro no clube espanhol pode travar a negociação. O zagueiro aguarda em São Paulo uma autorização para seguir viagem rumo à Europa.