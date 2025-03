Gaúcha Nicole Silveira termina em 4º no Mundial de skeleton

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A gaúcha Nicole Silveira voltou a escrever história para o Brasil nos esportes olímpicos de inverno. Nesta sexta-feira (7), ela terminou na quarta posição do Campeonato Mundial de skeleton, disputado em Lake Placid, nos Estados Unidos. Este é o melhor resultado do país em um Mundial destas modalidades, superando a 12ª posição de Isabel Clark, no Mundial de snowboard cross em 2001.