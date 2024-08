Sonho pelo Velho Continente Notícia

Com procuras do Brentford e Girona, Gustavo Nunes rejeita oferta árabe e prioriza venda à Europa

Atacante do Grêmio tinha proposta do Al Qadisiyah e aguarda por desfecho de negociações até o fim do mês

14/08/2024 - 13h04min Atualizada em 14/08/2024 - 13h59min