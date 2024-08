Com a impossibilidade de mandar jogos na Arena, em razão dos danos causados pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, o Grêmio passou a ter o Couto Pereira, em Curitiba, como casa. Das 13 partidas como mandante que teve desde o retorno das competições, seis foram disputadas no estádio do Coritiba. O retrospecto é de 44,4%.