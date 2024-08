Depois de uma derrota com reservas para o Bahia, por 2 a 0, o Grêmio já pensa na decisão pela Libertadores contra o Fluminense. Para o jogo da terça-feira (20), no Maracanã, o técnico Renato Portaluppi conta com o time titular descansado para defender a vantagem de um gol do jogo de ida.