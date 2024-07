O Grêmio trata o reencontro com o Palmeiras como um duelo crucial para sair da zona de rebaixamento. Tanto pelo aspecto anímico, por ser um adversário que luta por título, quanto pela condição na tabela de classificação. Dois resultados paralelos aconteceram na quarta-feira (3), no começo da 14ª rodada. Com isso, o Tricolor depende somente de si para deixar o Z-4 do Brasileirão nesta quinta (4), em Caxias do Sul.