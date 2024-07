Prestes a completar 400 jogos com a camisa do Grêmio, Pedro Geromel concedeu entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira (2), no CT Luiz Carvalho. O defensor de 38 anos comentou sobre a renovação de contrato com o clube até o fim de 2024 e evitou falar de uma possível aposentadoria ao final da temporada.