O Grêmio acertou a renovação de Pedro Geromel. O clube ainda não se manifestou oficialmente, mas a ampliação do vínculo do defensor de 38 anos foi divulgada pela CBF. O Boletim Informativo Diário (BID) desta terça-feira (25), informou a "ampliação e alteração salarial" do contrato do jogador. Segundo fontes consultadas por Zero Hora, o novo vínculo encerrará em dezembro de 2024.