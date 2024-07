Vai jogar onde? Notícia

Por incerteza sobre Arena, Grêmio tem Couto Pereira como plano A para oitavas da Libertadores

Direção gremista deseja contar com a sua casa para o mês de agosto, mas alega não ter recebido informações da gestora sobre a possibilidade de o estádio receber a partida contra o Fluminense, no dia 13 do mês que vem

02/07/2024 - 12h02min