A nove dias da abertura da janela de transferências, o Grêmio intensifica no mercado europeu as investidas por atacantes. O perfil buscado é o chamado "fora da caixa", ou seja, atletas pouco conhecidos no Brasil, mas experientes e afirmados em ligas importantes. Na visão do clube, este tipo de reforço teria qualidade para desequilibrar no futebol brasileiro e chegando à Arena por um preço razoável.