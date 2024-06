O Grêmio internamente já prevê realizar treinamentos em Porto Alegre na próxima semana, projetando a volta ao CT Luiz Carvalho para os dias 28 e 29 de junho. Apesar da oficialização não ter sido realizada, pendente ainda devido à logística do clube, o Tricolor deverá trabalhar no centro de treinamento logo após o duelo diante do Atlético-GO, fora de casa, no dia 26 de junho, pelo Brasileirão.