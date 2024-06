A semana Gre-Nal ganhou mais elementos de pressão para o Grêmio. Na noite desta quarta-feira (19), na Arena Castelão, o Tricolor usou boa parte do time titular, mas perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Foi a quinta derrota seguida no campeonato. Se o Vitória pontuar nesta quinta-feira (20) diante do Atlético-MG, o time de Renato Portaluppi entrará em campo para o clássico como o penúltimo colocado.