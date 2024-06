O Grêmio perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, com gol marcado por Lucero, de pênalti, aos 42 minutos do primeiro tempo. A marcação da penalidade foi polêmica e gerou críticas dos jogadores gremistas após a partida. Para o lateral-esquerdo Reinaldo, não houve uma interpretação correta do árbitro João Vitor Gobi no lance de toque de mão do zagueiro Rodrigo Ely.