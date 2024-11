Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde deste domingo (24) no Parque da Fenachamp, em Garibaldi. Segundo nota do 3° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3° Bpat) da Brigada Militar (BM), um jovem de 16 anos foi baleado na cabeça. No mesmo momento do crime, ocorria também um evento de som automotivo no local.