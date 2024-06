O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza na noite desta quarta-feira (19), no Castelão. Foi a sexta derrota tricolor em oito jogos pelo Brasileirão. Lucero marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo, de pênalti. Com o resultado, o Grêmio se mantém na zona de rebaixamento.