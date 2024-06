O Grêmio perdeu a quinta partida seguida pelo Brasileirão nesta quarta-feira (19). O confronto, no Ceará, acabou em 1 a 0 para o Fortaleza. Com o resultado, o Tricolor segue no Z-4 do campeonato nacional. Acompanhe a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.