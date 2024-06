O Grêmio empatou em 1 a 1 contra o Estudiantes pela última partida da fase de grupos da Libertadores. Jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Tricolor precisava de uma vitória para avançar em primeiro no Grupo C, mas, com o resultado, ficou em segundo e vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final.