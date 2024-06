Com o empate do Grêmio com o Estudiantes neste sábado (8), em Curitiba, o Tricolor ficou com o segundo lugar no Grupo C da Libertadores e terá como rival nas oitavas de final o Fluminense. Atual campeão da América, o time de Fernando Diniz mantém a ideia de jogo, mas tem tido dificuldade de funcionamento ao longo da temporada.