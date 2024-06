Precisando de uma vitória para terminar em primeiro no Grupo C da Libertadores, o Grêmio ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o Estudiantes neste sábado (8). A partida no Couto Pereira, em Curitiba, contou com boa presença da torcida gremista, que viu Cristaldo abrir o placar, mas a igualdade veio após um gol de escanteio dos argentinos.