O Fluminense, atual campeão da Libertadores, estará no caminho do Grêmio nas oitavas de final da Libertadores. Embora tivesse a ambição de terminar na primeira colocação do Grupo C e ter o Peñarol como adversário, o Tricolor ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Estudiantes na noite deste sábado (8), em Curitiba, e acabou na vice-liderança da chave, com 10 pontos e atrás do The Strongest pelos gols pró. A frustração ficou clara no semblante dos jogadores e de Renato.