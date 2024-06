Renato Portaluppi reconheceu que o Grêmio não jogou bem no empate em 1 a 1 com o Estudiantes na noite deste sábado (8), no Couto Pereira, em Curitiba. Segundo o treinador gremista, o time se esforçou ao máximo para conquistar o primeiro lugar do grupo na Libertadores, mas o futebol ficou abaixo do esperado.