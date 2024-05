Thiago Silva retornará ao Brasil. O Fluminense acertou a contratação do zagueiro para o meio do ano. De acordo com o que informou o portal ge.globo, clube, atleta e seus representantes chegaram a um acordo nesta sexta-feira (3) para o defensor de 39 anos, que está em fim de contrato com o Chelsea, reforçar o time carioca no segundo semestre de 2024.