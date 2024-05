O meia-atacante Galdino foi a principal novidade no time titular do Grêmio na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, em jogo-treino na tarde desta quinta (23), no CT da Lusa, em São Paulo. Atuando na ponta direita, o atleta de 27 anos marcou o primeiro gol tricolor, ainda no primeiro tempo, após assistência de Soteldo. O outro gol foi anotado na segunda etapa por João Pedro Galvão, de pênalti.