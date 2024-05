O Grêmio confirmou o retorno das atividades das categorias de base. Inicialmente, apenas a equipe sub-20 voltará aos treinamentos em Eldorado do Sul. A reapresentação dos jovens está marcada para o dia 28 de maio, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Nos próximos dias, as demais categorias também terão a divulgação das datas da retomada dos treinamentos.