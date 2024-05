O Grêmio liberou a venda de ingressos para o jogo que marca a retomada do futebol após a pausa por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 19h, diante do The Strongest, pela fase de grupos da Libertadores. A partida será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, em razão da impossibilidade de utilização da Arena, em Porto Alegre.