O Grêmio realizou, na manhã desta quarta-feira (22), no CT do Corinthians, o primeiro treino com grupo completo. Liberado para resolver questões particulares, o volante Villasanti desembarcou na concentração em Guarulhos na noite desta terça (21) e ainda realizará trabalhos físicos antes de treinar com o restante do elenco. Suspenso na Copa Libertadores, o meio-campista não deve participar do jogo-treino contra a Portuguesa, nesta quinta (23).