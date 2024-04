Após a vitória sobre o Athletico-PR, o grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho. Para a partida contra o Cuiabá, na terceira rodada do Brasileirão, no sábado (20), um time misto poderá ser escalado pelo treinador. Assim, o treinador usará força máxima contra o Estudiantes-ARG, na terça (23), pela Libertadores.