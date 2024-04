Após a derrota para o Huachipato, na Arena, pela Libertadores, o grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho na manhã desta quarta (10). O técnico Renato Portaluppi já prepara o time para a estreia no Brasileirão contra o Vasco, no domingo (14), no Rio de Janeiro. Mayk, com lesão muscular, será um dos desfalques do Grêmio para o jogo, o que deixa o treinador com dúvida na lateral.