O Grêmio se complicou na Libertadores. Depois de perder para o The Strongest, por 2 a 0, na estreia, o Tricolor foi superado pelo Huachipato, também por 2 a 0, na Arena. Agora, o time do técnico Renato Portaluppi terá de correr atrás do prejuízo para evitar uma eliminação precoce na competição continental.