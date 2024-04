Três dias após o título do Gauchão, o Grêmio foi surpreendido e acabou derrotado pelo Huachipato por 2 a 0, na Arena, pela Libertadores. Os dois gols do time chileno aconteceram em chutes que até podiam ter tido respostas melhores do goleiro Marchesín. No entanto, o Tricolor cometeu erros parecidos nos lances. O Desenho Tático de GZH mostra as falhas cometidas pelo time gaúcho nos gols da noite desta terça-feira (9) na Arena.