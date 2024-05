O Grêmio não reencontrará Jailson Macedo Freitas no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, nesta terça-feira (30), no confronto com o Operário-PR, pela Copa do Brasil. Apesar de estar escalado pela CBF na partida como assessor de arbitragem, o ex-árbitro baiano, pivô das polêmicas ocorridas no sábado (27), no jogo do Tricolor contra o Bahia, trabalhará de forma remota, procedimento comum para esta função.