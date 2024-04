O Grêmio negocia a contratação do meio-campista Edenilson. Liberado para contratar novos jogadores até sexta-feira (19), o Tricolor vê com bons olhos a contratação do atleta de 34 anos. O jogador perdeu espaço no Atlético-MG neste ano e não tem sido titular. Gaúcho de Porto Alegre, Edenilson tem um dos salários mais altos no Galo: cerca de R$ 800 mil por mês.