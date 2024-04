Depois de perder para o The Strongest, em La Paz, o Grêmio acompanhou nesta quarta (4) as estreias de seus outros adversários no Grupo C da Libertadores. Próximos rivais tricolores, Huachipato e Estudiantes empataram por 1 a 1 no Chile. GZH mostra três fragilidades das equipes que podem ser exploradas nos próximos jogos pelo Tricolor.