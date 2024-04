O segundo jogo do Grupo C da Libertadores 2024 teve o resultado ideal para o Grêmio. Na noite desta quarta-feira (3), Huachipato e Estudiantes de la Plata empataram em 1 a 1, no Chile. Com isso, o líder da chave permanece sendo The Strongest, com três pontos, e nenhum dos outros dois adversários gremista abriu maior vantagem após a derrota da primeira rodada.