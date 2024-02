Além dos três reforços contratados para a temporada 2024, o Grêmio também tem atrações oriundas das divisões de base na delegação concentrada em Caxias do Sul para a estreia no Gauchão. Chamados por Renato Portaluppi para compor o grupo, o lateral Wesley Costa, 19 anos, e o atacante Rubens, 20 anos, ficarão no banco de reservas contra o Caxias, neste sábado (20), no Estádio Centenário.