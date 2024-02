Com um pequeno atraso e com caras novas na delegação, o Grêmio desembarcou na tarde desta sexta (19) em Caxias do Sul para a estreia no Gauchão. O mais ovacionado pelos torcedores presentes foi o atacante Soteldo, um dos reforços contratados pelo Tricolor para a temporada 2024. Por outro lado, Pedro Geromel e Kannemann não viajaram e serão desfalques na partida contra o Caxias, neste sábado (20), às 16h30min, no Estádio Centenário.