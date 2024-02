Com portões fechados, no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi encerrou, nesta sexta-feira (19), a preparação do time do Grêmio para a estreia no Gauchão. Os reforços contratados para está temporada estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem fazer suas estreias contra o Caxias, às 16h30min deste sábado (20).